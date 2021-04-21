戰神復出「薩」敵　A米主勝穩陣

周四(22日)凌晨意甲頭場AC米蘭主場對薩斯索羅。AC今場有伊巴謙莫域復出，火力大增，呢位「戰神」上季鬥薩斯索羅梅開二度，今場猛虎出柙肯定想添食，加上AC近5次聯賽鬥薩斯索羅獲4勝1和，主Ｗ好路。（myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662及602台周四凌晨零時30分直播）

伊巴謙莫域今季為AC喺聯賽上陣17場入15球，戰績為11勝3和3負，有呢位射手助陣，球隊進攻確係侵略性及戰術調配都強咗。更重要嘅係，伊巴前仗鬥帕爾馬做「紅牌阿姑」，被指涉嫌對球證作出侮辱性言論，但查實只係球證聽錯，被「屈」停賽谷住條氣，今場復出肯定嚟個大爆發。伊巴喺2019年12月加盟AC，舊年7月作客對薩斯索羅一仗，佢上半場已經省兩粒，助球隊以2比1獲勝，薩斯索羅後防擺明對佢冇晒計。事實上AC米蘭多年嚟都食住薩軍，近19次交手贏12次，淨係計最近5次，都獲4勝1和壓倒性成績。

薩斯索羅遇強即屈

薩斯索羅依家排第8，成績算係唔錯，但佢哋今季5次對住國米、AC、阿特蘭大及祖雲達斯等Big 4球隊全部輸晒，加上依家冇乜贏波動力，而且近4場作客輸3場，今場作客都係凶多吉少。

直播表

周四0:30am 意甲 AC米蘭 Vs 薩斯索羅

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周四1:00am 英超 熱刺 Vs 修咸頓

Now 621

周四1:00am 西甲 利雲特 Vs 西維爾

Now 632

周四1:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 華倫西亞

Now 633

周四2:00am 西甲 貝迪斯 Vs 畢爾包

Now 630、631

周四2:45am 意甲 史柏斯亞 Vs 國際米蘭

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周四2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 帕爾馬

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周四3:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 維拉利爾

Now 633

周四3:15am 英超 阿士東維拉 Vs 曼城

Now 621

周四4:00am 西甲 卡迪斯 Vs 皇家馬德里

Now 632

周四3:00am 英超 李斯特城 Vs 西布朗

Now 621