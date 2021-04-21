東方龍獅再添猛將　簽入6呎3菲籍大前鋒

東方龍獅籃球隊周三（21日）宣布，簽進身高6呎3吋、菲律賓籍的大前鋒Josh De Villa，以增強內線實力，迎接新一季的銀牌和聯賽。

東方龍獅表示，Josh De Villa自小與香港結緣，並在小學時期開始打球，雖然當時身型、技術平平，但隨著中四該年，身高從5呎多飆升到6呎3吋，加上不斷的努力、磨練，曾有機會入選香港青年隊。他其後回鄉升讀大學，為大學校隊效力，並出戰菲律賓「國寶級拳王」帕奎奧成立的半職業籃球聯賽。

東方龍獅形容，Josh擅長中距離投射，懂得利用身體條件及卡位技術，對著比他高大的內線球員，亦能輕易搶到籃板。他透露自己的打法，是參考NBA殿堂級大前鋒鄧肯、魯域斯基等：「我的球風是模仿他們，不能依賴運動能力，便需要靠技術和身形取得優勢。」

隨隊操練超過一個月，Josh坦言仍未習慣職業球隊的模式，但自信很快就會適應：「相比第一個星期訓練到現在，體能上有明顯的進步，感覺由60%提升至80%，希望自己在每次訓練時也能夠達到教練的要求，目標成為一名可靠而又能幫助球隊獲勝的重要成員。」目前東方龍獅內線主力包括胡卓斌、卜聿揚、徐遠成及鄧志恒，相信Josh的加盟，有助進一步提升實力。

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