寸王落鑊激起爭勝心　熱刺係時候嚟料

雖然「歐超聯」如箭在弦，但喺各方面仍未搵到解決紛爭嘅方法前，相信聯賽前4暫時仍然係英超球隊嘅目標。有份參戰歐超聯嘅熱刺，周一突然怒炒主帥摩連奴，目前球隊落後第3位嘅李斯特城6分，今次換帥博反彈，隨時會有驚喜！熱刺周四凌晨主場迎戰哀兵修咸頓，可以放心直取主勝。（Now 621周四凌晨1時直播）

熱刺上周五深夜作客愛華頓打和2比2，痛失兩分之餘，更有王牌射手哈利卡尼傷出，不過呢支倫敦球會無視周日英聯盃決賽火併曼城，日前突然宣布炒教練摩連奴，由青年軍教頭賴恩美臣擔任看守領隊至季尾，求變決心極為明顯，相信一眾球員為討新帥歡心，今場肯定唔敢怠慢。

熱刺近期頻頻失分，近5場聯賽只贏過1場，摩連奴被辭退都算係意料之內，其實「寸王」之前因為公開批評球員，已同陣中4位主力包括加里夫巴利、迪利阿里等有牙齒印，今次易帥對球隊氣氛未必會係壞事。事實上，熱刺近期失分多數係作客賽事，近4場聯賽主場只曾不敵勁旅曼聯，其餘3場迎戰西布朗、般尼及水晶宮等下游分子，都能清脆贏對手2球或以上，即使哈利卡尼受傷，仍有孫興民、卡路士雲尼斯奧斯等猛將擔起進攻重任，今場要撕破修咸頓防線難度不大。

聖人風流波作客濕滯

「聖人」修咸頓對上8場聯賽作客1勝7負，近兩場作客分別以2比5不敵曼城同0比3負西布朗，毫無戰鬥力可言，上季弗爆嘅前鋒丹尼艾格斯目前狀態低沉，老將禾確特發揮亦在水準之下，成為修咸頓戰績下滑主因，依家佢哋位列聯賽第14位，冇降班壓力亦代表冇搶分動力，加上「聖人」剛於周日喺英足盃4強同李斯特城激戰下輸0比1，今場疲兵作客熱刺，更難有搶分希望，熱刺主勝咪錯過。