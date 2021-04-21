奧運足球抽籤結果　亞洲球隊陷死亡之組

東京奧運足球賽事進行咗分組賽抽籤，16支男足分成A至D組，12支女足分成3組，由E至G組。東道主日本運氣麻麻，男足抽入「死亡之組」，同組有歐洲傳統青訓勁旅法國，仲有2012年金牌得主墨西哥，加上南非，勢必有惡鬥。

另一支亞洲球隊沙特阿拉伯情況更加惡劣，同組有2016年奧運男足決賽球隊巴西、德國，加上非洲勁旅科特迪瓦，想出線都好難。

至於C組有2支名牌球隊西班牙、阿根廷，加上埃及已經宣布會徵召穆罕默德沙拿出戰，肯定有好戲睇。

女足方面，中國隊亦唔好彩，同組有金牌熱門巴西，加上贊比亞、荷蘭亦唔易對付。女足分組賽事將於7月21日展開，男足分組賽喺7月22日開打。

值得一提，由於東京奧運延後1年舉行，奧運男足年齡限制，亦由原本23歲或以下球員，改為24歲或以下球員，但每隊容許有3位超齡球員，女足冇年齡限制。

奧運男足分組抽籤結果

A組：日本、南非、墨西哥、法國

B組：新西蘭、南韓、洪都拉斯、羅馬尼亞

C組：埃及、西班牙、阿根廷、澳洲

D組：巴西、德國、科特迪瓦、沙特阿拉伯

奧運女足分組抽籤結果

E組：日本、加拿大、英國、智利

F組：中國、巴西、贊比亞、荷蘭

G組：瑞典、美國、澳洲、新西蘭