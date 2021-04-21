賓施馬入波停不了　皇馬搶分爭標無「迪」手

周四(22日)凌晨西甲快車尾場，皇家馬德里作客卡迪斯。皇馬雖然防線傷兵頗多，好彩箭頭賓施馬士哥不斷，加上上仗大意失分，為爭取衞冕不容再失，面對踢緊風流波嘅卡迪斯，皇馬可望贏波重上正軌，佢哋近4場聯賽3次半場領先，半場客勝有計。（Now 632周四凌晨4時直播）

皇馬雖有拿祖費南迪斯及卡斯米路今仗刑滿復出，不過隊長沙治奧拉莫斯及客串右閘嘅盧卡斯華斯基斯繼續養傷，防線穩定性點都有影響，難怪近5場聯賽中，只得兩場保持清白之身。好彩法國箭頭賓施馬近況弗爆，近8場上陣嘅聯賽，7次取得士哥，合共轟入9粒，以攻代守收到奇效。

目前西甲爭標形勢仍然咬得好緊，皇馬上仗雖然喺同市打吡戰同基達菲悶和0比0，但總計近5場聯賽4勝1和，目前只落後榜首馬德里體育會3分，衞冕仍未絕望，今場雖然作客，勢必主動出擊力爭3分，「銀河艦隊」近4場聯賽有3次半場領先對手，閃電戰相當湊效。

卡迪斯風流波等收咧

卡迪斯目前位處中游，爭取歐洲賽機會渺茫，同時又冇乜護級壓力，可以大踢風流波等收咧，佢哋近15場聯賽獲4勝5和6負，毫不突出，面對馬體會、西維爾及維拉利爾等前列勁旅全部輸波，其中12場未能保持清白之身，可見防守唔太穩陣，難以抵擋如狼似虎嘅皇馬，一於捧半場客勝。