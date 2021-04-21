奧運選手要每日做唾液測試　田徑測試賽改閉門

日本新冠肺炎疫情持續，當地政府和東京奧組委初步決定，由以往東京奧運會和殘奧會選手規定至少4日進行一次無確診檢測，改為每日需進行唾液測試，預料會列入本月底公布的防疫規則中，目前正與國際奧委會協調細節。另首相菅義偉因應疫情，擬取消訪問印度及菲律賓的行程。

《共同社》引述消息人士指，奧運選手除在賽前一日及比賽當日可豁免檢測外，唾液採集過程與興奮劑檢測做法一樣需在監視下進行，以防止偷換樣本。若選手確診新冠肺炎，將再次採集鼻粘液複檢，而出現發燒、咳嗽等症狀的選手，則須在奧運村診所接受鼻粘液檢測，一旦確診將被迅速隔離。

此外，因國內及印度疫情持續上升等情況，菅義偉擬取消原定本月底到下月初出訪印度及菲律賓的安排，並致力留守當地對抗疫情。

距離東奧不足100日，但有不少醫學界人士表示擔心這次奧運會令全球疫情惡化，而組委會亦宣布於5月9日進行的奧運田徑測試賽，將以閉門形式上演，原本大會想安排觀眾入場以測試防疫能力，但最後都取消這個決定。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！