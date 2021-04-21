【歐超聯】紅軍聲明辣着球迷　班主拍片補鑊

英超6大豪門宣布退出爭議嘅歐超聯後，利物浦受到嘅質疑似乎係最多嗰隊，相比起阿仙奴同熱刺公開道歉，利物浦嘅47字退賽聲明當中，竟然走去「多謝」關鍵持份者嘅寶貴意見，但就隻字不提受到最大傷害嘅球迷，令當地媒體同球迷一致炮轟。眼見各界炮轟，班主約翰亨隨即親自拍片向球迷公開道歉，平息民憤。

《利物浦回聲報》直指利物浦美國班主約翰亨利處境尷尬，手錶贊助商TRIBUS已率先宣布終止同利物浦嘅贊助合約，《每日鏡報》更指領隊高普對於約翰亨利背住佢同球員，自己決定參加歐超聯非常憤怒。利物浦官網日前轉載占士米拿對列斯聯賽後接受《天空體育》嘅訪問，更「自我審查」將佢反對歐超聯嘅內容全部刪除，更令一眾利迷嬲爆。不過約翰亨利之後就拍片道歉，向領隊高普、球員同球迷等道歉，強調球員都係呢個錯誤決定嘅受害者。

利物浦名將加歷本表示：「我對利物浦嘅憤怒仍然冇減退，高普已經唔同佢哋(班主)同一陣線，隊長(佐敦軒達臣)亦都係、杜格利殊亦都係，冇人會再企喺約翰亨利嗰邊，我睇唔到佢哋可以點樣管治落去。」