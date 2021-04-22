炒完摩連奴　熱刺立即贏波

周四(22日)凌晨英超，熱刺炒咗領隊摩連奴之後，首場比賽主場對修咸頓，果然立即翻生，以2比1反勝修咸頓，結束連續3場不勝頹勢。看守領隊賴恩美臣以29歲零312日成為英超史上最年輕帶隊比賽嘅主帥，佢領軍首仗旗開得勝，有望坐正。

熱刺今場贏得並唔輕鬆，開波唔夠2分鐘幾乎失守，修咸頓後衞穆罕默德沙利素近門頭槌攻門，被門將洛里斯撲出，查阿當斯立即補射，又被洛里斯救到。不過，踢到30分鐘，熱刺都係先失守，丹尼艾格斯頂入角球，為修咸頓打開紀錄。

換邊之後，熱刺加強攻勢，盧卡斯莫拉禁區內射門省中對手彈橫，加里夫巴利截到後，窄角度射入扳平1比1。踢到74分鐘，孫興民一度射入，但球證大衞古特指盧卡斯莫拉身處越位位置，干擾修咸頓門將阿歷士麥卡菲，被判入球無效。

去到90分鐘又出現爭議性一幕，熱刺左閘利古朗喺禁區邊被對手侵犯，球證大衞古特初時判禁區外罰球，但睇完VAR之後，改判罰12碼，孫興民主射入網，協助熱刺戲劇性反勝2比1。

賴恩美臣接替摩連奴，領軍首場立即贏波，賽後佢話要將勝利獻畀4年前不幸過身嘅前熱刺U23教練伊奧古，果然有情有義。

值得一提，熱刺今場正選陣容有3位球員年齡仲大過賴恩美臣，佢唔止係英超史上最年輕帶隊比賽嘅主帥，仲係近44年以來英格蘭頂級聯賽最年輕教頭。

熱刺將於周日(25日)晚英聯盃決賽對曼城，如果賴恩美臣可以率領球隊捧盃，話唔定球季結束之後，可以成為正式領隊。