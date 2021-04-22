科頓又做救世主　曼城贏得驚險

周四(22日)凌晨英超尾場，曼城同樣係落後之下，作客以2比1反勝阿士東維拉，20歲新星菲爾科頓又入波，當選全場最佳球員。呢位中場近5場比賽射入3球關鍵波，領隊哥迪奧拿都大讚菲爾科頓已經成為隊內愈來愈重要嘅球員。

曼城喺英足盃4強出局後，似乎仲未平伏心情，今場開賽僅20秒就失守，史東斯解圍失誤，維拉前鋒奧尼屈堅斯攞到波之後，傳中畀約翰麥甘尼射入。呢球亦係英超史上第2快入波，僅次於2003年舒利亞開賽10秒入波。

曼城要等到22分鐘先至扳平，菲爾科頓接應貝拿度施華傳中，射成1比1，呢位英格蘭國腳喺歐聯8強兩回合都射入致勝1球，今場又協助球隊克服劣勢，佢今季各項賽事已射入14球及9次助攻。上半場末段，貝拿度施華再次右路傳中，由洛迪卡斯簡迪頂入，為曼城反超前2比1。

不過，轉個頭史東斯又唔生性，粗野侵犯對手，被球球證直接出示紅牌趕出場。換邊後初段，維拉亦有右閘馬迪卡殊累積第2張黃牌被逐，人數回復均等之下，曼城保住勝果，領先第2位曼聯11分，但踢多1場。

賽後領隊哥迪奧拿大讚菲爾科頓：「呢位仁兄正在成長，影響力非常大，佢現時已變得非常重要。」隊長費蘭甸奴亦指菲爾科頓5年之間，由小朋友變成出色球員，實在令人興奮。

菲爾科頓今場唔止入1球，仲有92%傳球成功率，10次入禁區、8次傳中、3次創造機會、3次射門，表現非常搶眼，周日(25日)晚英聯盃決賽對熱刺，曼城靠晒菲爾科頓爭標。