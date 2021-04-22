賓施馬2射1傳　創造驚人紀錄超越C朗

周四(22日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以3比0大勝卡迪斯，前鋒賓施馬成為主角，射入2球及1次助攻。C朗離開皇馬之後，賓施馬已經連續3季西甲入波達21球，呢位33歲老將更加喺西甲累積88次助攻，超越C朗，成為21世紀皇馬嘅西甲助攻王。

皇馬踢到30分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞博到12碼，由賓施馬主射入網，佢已累積攻入35支西甲唔同球隊，追平魯爾嘅紀錄。值得一提，皇馬結束連續25場西甲冇獲得12碼嘅情況，難怪名宿卡路士都話，皇馬好似有15年冇得到12碼。

皇馬打破缺口之後，僅過3分鐘又入波，賓施馬左路傳中，由奧迪奧蘇拿頂入成2比0。賓施馬原本有機會再多1次助攻，佢又係左路傳中，但卡斯米路射高。去到40分鐘，卡斯米路將功補過，傳畀賓施馬近門頂入成3比0，佢近9場西甲累積入11球，效率極高。

賽後皇馬教練施丹大讚賓施馬，希望佢長留「銀河艦隊」：「賓施馬係非常重要嘅球員，唔止入波，仲有整體貢獻，佢可以帶動其他球員投入比賽，我哋好享受有賓施馬上陣嘅比賽，好希望佢可以留喺皇馬更長時間。」

賓施馬已經連續3季西甲入波達21球，距離2015/16年球入24球嘅個人單季聯賽最多入球紀錄，只差3分，皇馬今季仲有6場聯賽，賓施馬要刷新紀錄指日可待。

皇馬目前追至同馬體會同分，憑較佳對賽成績，暫時排榜首，但係踢多1場。