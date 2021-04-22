東方龍獅2米08小巨人卜聿揚　港籃潛力股　

20歲的卜聿揚（Simba）身高達2米08，是香港難得一見的「內線巨人」。今季他從東方龍獅梯隊提拔上一隊，即將以香港現役最高華將身份登上甲一男籃舞台。經歷HBL的洗禮，被寄予厚望的卜聿揚只想「心無雜念」，專注做好自己：「只要有實力，機會自然找上來。」

爸爸身高1米83，媽媽身高1米6，但卜聿揚在同齡朋友之間卻如一棵參天大樹。「你生得這麼高大，肯定有很多女孩子想認識你吧？」我打趣問。「沒有啊！基本上我的異性緣只限於40歲以上，除了茶餐廳的姐姐見到我會給我多一碗湯之外，身高好像沒有為我帶來甚麼特別的好處。」

「生得高習慣受到注目」

卜聿揚不忘再加一句：「老實說，即使那個女生有1米7高，對我來說，也和你沒有甚麼分別吧！」記者身高1米6，走在卜聿揚身旁聊天時總要抬起頭，有時他也要彎下身才能聽清楚我說甚麼，相信1米7的人大概也要面對這個情況。拍攝期間，途人不時對他投以驚訝的目光，有人佇足凝視，有人經過了，又猛然回頭再看，下巴都快要掉了。「慣了。出街一定有人望我，如果高了這麼多年還不慣，那不是很辛苦？」他笑說。

3周波齡入選港隊U16

從小就「高人一等」的卜聿揚，即使擁有身高優勢，但其實是到中四才正式開始打籃球，至今才短短5年。「小時候打羽毛球、游水、劍擊……就是不打籃球，個個都叫我去打，但我偏不想，有點反叛。」他說。之後他在朋友慫恿下終於展開籃球之旅，進展更快得驚人，才打了3星期就入選港隊U16青年軍，兩個月就代表香港出外比賽。然而，他說打籃球並不是想像中簡單，由於技術等各方面都屬新手水平，學界比賽都沒有甚麼突出的表現，「對我來說，打籃球各方面都不容易。因為之前完全沒有接觸過這項運動，射波、上籃、拍波，或者籃底動作等基本功都要由零開始，全部都不容易啊！」

卜聿揚中五時和朋友來到籃球學校（C2 Sports Academy）「加操」，更獲該校創辦人Uncle Joe推薦，2018年考完DSE便轉到台灣高中籃球聯賽（HBL）勁旅泰山高中。台灣高中向來以高強度訓練及快攻籃球聞名，今年的冠軍球隊泰山高中更是表表者。面對1星期6天、每天6至8小時的訓練量，起初都令當時只有18歲的卜聿揚感到吃不消，加上快速的比賽節奏及飲食文化差異等，都令這位香港中鋒難以適應。

欣賞李琪認真夠Pro

「其實感覺和他們的水平不是差很遠，但無論是籃球文化，還是飲食文化等，我都很不適應。第一個星期已因為食物太『熱氣』，流了3次鼻血，每天都很累、很累，以致那季表現很差。」挫敗的球季讓他上了寶貴的一課，跟隨泰山高中到菲律賓交流，更讓他見識到亞洲好手的真正實力，「和他們同場較勁覺得很震撼，我覺得自己應該可以像他們一樣做得那樣好，但我目前的籃球水平還有很多不足之處，令我下定決心追求進步」。

2019年，東方龍獅從合作伙伴C2 Sports挑選卜聿揚在內的3名球員加入青訓隊。兩年後，今季他正式升上一隊，成為胡卓斌之外，另一位負責守住東方內線的球員。「職業隊的氣氛真的很不同，大家對籃球的態度更加認真。隊友當中，我最欣賞隊長李琪的自律，之前球隊沒有團體訓練，他做了很多額外的訓練保持狀態，所以當我們再有訓練時，見到他的狀態是最好的。」職業隊的世界，對這位20歲小伙子來說，又是另一個層次。看到前輩的努力，卜聿揚亦不敢怠慢，疫情期間積極「增肌」、練技術，望以更佳狀態迎接新賽季。

教練點名港隊潛力股

香港男子籃球隊一直有內線缺人的隱憂，主教練安慶健曾點名看好卜聿揚未來可以接棒，這名東方小將聽畢即雙眼發亮，「我第一次聽到呢！很開心有人肯定，我會視為推動力。」目前是城市大學市場學2年級生的他表示，現時目標是兼顧好學業和籃球，期待早日在球場見到大家。「香港很多人都喜歡籃球，這種一起進步、一起競爭的感覺很好。我相信只要有實力，機會自然找上來。現在我甚麼都不用想，只需全力做好自己，不斷進步就可以了。」

圖/文：余樂詩、許思彤

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