【歐超聯】祖記A米都退出　皇馬巴塞仲點玩

歐超聯進一步土崩瓦解，繼英超Big 6、國際米蘭及馬德里體育會唔玩之後，另外2支意甲勁旅祖雲達斯、AC米蘭都宣布退出，換言之歐超聯12支「創辦球會」剩番皇馬同巴塞隆拿，莫非歐超聯會變成西班牙「國家打吡」，呢兩大死敵自己玩？

AC米蘭嘅聲明指出，要改變並唔容易，需要對熱愛足球嘅人士作出回應，會方明顯係因為太多球迷反對舉辦歐超聯，所以決定退出。

至於祖雲達斯發表聲明，指從目前情況睇，歐超聯已經好難實現，球會仍然會致力於為社會同整個足球產業創造長期價值。雖然呢份聲明冇英超Big 6咁明確宣布退出，但已經表達球隊放棄參加歐超聯。

現時得番皇馬同巴塞隆拿仍然死撐要舉辦歐超聯，難怪唔少球迷認為，呢項賽事可以改名為「歐超聯國家打吡」。

皇馬周四(22日)凌晨西甲作客卡迪斯，隊巴前往球場途中遇到大批球迷示威同包圍，鬧爆皇馬係「歐超聯黑幫」，結果要由警方開路先至去到球場比賽。