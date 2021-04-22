李城搶分無得鬆　搵西布朗祭旗

今晚英超有場獨腳戲，李斯特城主場鬥西布朗；「狐狸」雖然啱啱殺入英足盃決賽，不過聯賽前4位置未算穩陣，今場唔可以放鬆；西布朗護級水深火熱，嚟緊每場都要當決賽踢，睇番兩隊近8次聯賽交鋒有6次開3球或以上，一於捧2.5球大盤。（Now 621周五凌晨3時直播）

伊恩拿祖近7場轟10粒

李斯特城上場英足盃4強以1比0小勝修咸頓，相隔52年殺入決賽，不過佢哋聯賽接連輸畀曼城及韋斯咸，依家比第4及第5位嘅車路士、韋斯咸只多1分，就連排第7嘅熱刺亦只係少佢哋6分，一個唔覺意隨時連歐霸資格都冇埋，現階段仍要積極搶分。上場一箭定江山嘅尼日利亞射手伊恩拿祖近7場勁轟10粒，腳風順到冇朋友，配合近期頻有助攻嘅占美華迪更加如魚得水。

西布朗近兩場聯賽先後大勝車路士及修咸頓，擸盡6分後護級露出微些曙光，現時比尾4嘅般尼少9分但少踢一場，想成功護級作客冇得揀照攻。兩軍近8次聯賽交手主場一方從未試過贏波，唔排除西布朗今場有搶分機會，睇番上述8次交鋒，兩軍一共合力炮製28球，6次開3球或以上，今場捧大最穩陣。

直播表

周五0:30am 意甲 羅馬 Vs 阿特蘭大

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周五1:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 侯爾斯卡

Now 632

周五2:45am 意甲 拿玻里 Vs 拉素

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周五3:00am 英超 李斯特城 Vs 西布朗

Now 621

周五3:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 伊巴

Now 630、631

周五3:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 切爾達

Now 633

周五4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 基達菲

Now 632、611