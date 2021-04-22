《港講J.LEAGUE》「歐冲」：有機會就要外闖

上星期談到J.LEAGUE重視香港市場並決心進一步拓展，隨後J3球會Y.S.C.C.橫濱宣布前港腳歐陽耀冲加盟，成為史上首位來自香港的「J.LEAGUE選手」，時間可謂恰到好處。感受到實現外流日本夢要「過關斬將」的「歐冲」，寄語香港年輕球員要有決心、勇氣去把握任何外流機會，才有可能踏上夢想的大舞台。

「成為J.LEAGUE球員是我兒時夢想，這也是我足球事業的動力。」「歐冲」在少年時已迷上J.LEAGUE，會看比賽直播、看足球漫畫、玩相關的電視遊戲，甚至連青年軍所得的津貼也用來買日本製造的球鞋，他接受J.LEAGUE官方訪問時稱：「小時候我的生活已是圍繞著J.LEAGUE，能夠在職業球員生涯尾聲達成到日本踢足球的夢想，十分興奮。」

加盟後獲Y.S.C.C.橫濱管理層、職球員熱切歡迎，「歐冲」有受寵若驚之感，但他亦沒有忘記這次圓夢背後的艱辛，畢竟要透過練習、隊內比賽、友賽爭取表現，並且獲球會教練、領隊、總經理、強化部長一致認同殊不容易，這在其外流經歷中亦屬首次。

「香港球員要外流是困難的，因為外界對香港足運認識有限，球員想外闖一定要有決心、勇氣去主動踏出第一步。」在近本有經理人協助處理事務的他，以自身經歷為例，勉勵年輕球員稱：「經理人很注重球員外流經歷，所以香港年輕球員有機會就要外闖。」

「歐冲」登陸日本球壇的消息，亦令J.LEAGUE海外事務部負責人小山惠感到興奮，他說：「香港有眾多J.LEAGUE支持者，很高興有球會引入香港球員。對所有外籍球員來說，要在J.LEAGUE得到成功，先要調整好心態去適應環境、文化、比賽風格，一切都不容易。我衷心祝福歐陽耀冲能夠成功。」

視三浦知良為偶像的「歐冲」，尚需一段時間才有機會，在偶像對上一次入球的三澤競技場亮相，但其加盟已在社交媒體上引起迴響，小山惠也留意到港人的熱烈反應，他說：「相信往後J.LEAGUE的官方專頁、帳號將會有更多關注者，而Y.S.C.C.橫濱的Facebook專頁關注人數，近日更有顯著增長，讓我們看到香港市場的潛力。若果歐陽耀冲能夠在J.LEAGUE有所成就，可望令香港球員往後有更多機會。」

假如各位球迷想知道更多有關「歐冲」對於今次登陸J.LEAGUE的感想，不妨密切留意快將於YouTube《J.LEAGUE International》官方頻道所播放的第二集《J.LEAGUE會客室》。