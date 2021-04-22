基達菲最叻玩死守　巴塞搶分要諗吓計

今晚西甲尾場，3哥巴塞隆拿主場迎戰基達菲。「地上最強」巴塞雖然勇奪西班牙盃，但進攻過於倚賴美斯，近期總係老鼠拉龜冇碇埋手；基達菲初段守得兩嘴，半場和有分頭值博。（Now 611及632周五凌晨4時直播）

巴塞於日前西班牙盃決賽以4比0大勝畢爾包，打破700多日錦標荒，今季起碼有1隻獎盃落袋，美斯更省入兩粒，成為首位7屆決賽都有士哥嘅球員。

齋睇賽果好似贏得輕鬆，但睇番全部入波都喺下半場12分鐘內攻入，上半場面對畢爾包嘅密集防守，呢支西甲勁旅其實冇乜板斧。巴塞倚賴美斯就係人都知，當呢位隊長發揮唔順嗰陣，進攻效率立即跌Watt，佢哋近3仗雖獲2勝1負，但上半場全部食白果，唔單止對畢爾包下半場先發力，就連聯賽贏華拉度列都係靠補時先入波奠勝，可見比賽初段例牌慢熱。

頑強防守考起強隊

於下游徘徊嘅基達菲最叻玩死守，佢哋近5仗聯賽雖然未贏過，但當中4度打和僅失2粒，包括賽和皇馬及馬體會。基達菲深明若果先失波好難追得番，因此初段特別保守，尤其係客場，近7仗聯賽作客，有6次開半場和，其中4次半場波膽為0比0，絕對係豬頭骨唔易啃，加上基達菲聯賽排名15位，仍未脫離降班危機，為搶分護級必定死守，預計今場巴塞初段未必咬得入佢哋，半場和不妨追多鋪。