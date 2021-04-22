又嚟？Big6+蘇超雙雄組英國超級聯賽

歐超聯創辦失敗，不過改革永不停步，近日英超Big6另一新建議獲當局積極研究，就係英超加埋蘇超雙雄，成立全新嘅「英國超級聯賽」，呢個改革建議經已獲得歐洲足協及英國政府贊同，相信好快面世。

英國《太陽報》報道，Big6希望改革現有英超賽事，主要有3點：第一，擴大版圖至全英國，邀請蘇超些路迪同格拉斯哥流浪加入；第二，仿傚NBA加入季後賽；第三，由現時20隊縮減至18隊。

報道指，第一點邀請蘇超雙雄加入英超，獲得英國政府大力支持，因為咁樣可以壓制蘇格蘭獨立風潮，對社會平穩有幫助，而國際足協及歐洲足協近年鼓吹跨國界合併聯賽，例如鼓勵荷蘭同比利時聯賽合併，以及美國同墨西哥聯賽合併等。

第二點引入季後賽，相信係Big6背後嘅美國班主推動，佢哋成日都想歐洲學NBA咁樣，常規賽之後整個季後賽，最後搞個總決賽，保證每年都有個高潮位吸金。

至於第三點縮減賽事隊數至18隊，肯定會損害小球會利益，但Big6球會理得你死，佢哋仲話咁樣更符合歐洲足協意願，因為歐聯改制增加比賽，國內聯賽就要自然調節減少比賽，如果唔係肯定應付唔嚟。

不過呢個英超改革，比近日嘅歐超聯不如嘅地方，就係停留喺齋講唔做階段，建議由去年10月提出，到依家都未知幾時實行。