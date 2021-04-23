憤怒曼迷癱瘓卡寧頓　蘇斯克查出面平亂

歐超聯風波持續，搞手之一嘅曼聯宣布退出依然難息民憤，超過20名着晒黑衣嘅球迷，周四(22日)硬闖卡寧頓訓練基地，喺球員操練前率先佔領球場，仲用貨Van塞住訓練基地出入口，唔畀一眾曼聯球員入去練習。最終曼聯領隊蘇斯克查親自出面，帶同幾個助手同球迷對話，終於都勸服球迷離開。

曼聯周四安排咗操練進行，但約20名曼聯球迷喺朝早9點搶先硬闖卡寧頓訓練基地，而且仲拉出「格拉沙下台」、「我哋決定曼聯幾時踢波」等抗議橫額，以示對曼聯意圖參加歐超聯嘅不滿。英國《每日郵報》指出，呢班「黑衣曼迷」出晒名難搞，多年前就去過朗尼、里奧費迪南屋企抗議佢哋唔肯續約，去年「火攻」活華特(曼聯副主席)豪宅亦係佢哋傑作。

由於呢班憤怒曼迷霸佔訓練場，又有貨Van塞住球員慣常用嘅出入口，結果蘇斯克查都要親自出面，帶同新任總監費查、助教卡域克以及球員代表尼曼查馬迪一齊同球迷對話，條件係對話內容唔可以被錄音。消息指有球迷質疑蘇斯克查喺成個過程入面，並冇出聲反對，不過球迷最終都認為罪魁禍首係格拉沙，所以同意離開畀球員進行操練。

據報今次佔領訓練場期間，曼聯U23同女子隊嘅練習都受阻，部份曼聯一隊球員嚟到訓練場外，亦要等事件平息先至可以進入。消息指曼聯球員對於球迷可以輕易闖入訓練場，對球場保安存有疑問，曼聯亦決定會加強訓練場嘅保安工作。