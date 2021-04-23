16強出爐缺2種子！沙比發威等向奧蘇復仇

三屆世界冠軍的「李斯特小丑」沙比，周四在克魯斯堡上演的世錦賽，以狂風掃落葉般10比1大勝挪威的馬芬，強闖最後一個16強席位。賽後坦言狀態已回到接近最佳水平，上屆4強以一局憾負奧蘇里雲仍然耿耿於懷。

矢志爭取個人第4個世界冠軍的沙比，今仗全場交出8cue「50+」，當中第5局及第7局分別轟出101及142度，「我覺得自己狀態愈來愈好，甚至去到接近最佳。」這位世界「四哥」表示：「我以最佳狀態打敗馬芬10比1，要知道每次首圈都很關鍵，也是最難跨過的一關。」隨着沙比過關，16強亦全部誕生，當中包括14位種子球手，唯獨中國的丁俊暉及麥佳亞被篤出局。

「我不斷的練習，盡量在比賽中發揮練習的水準，教練亨利幫我很多，上屆不敵奧蘇里雲的確傷害了我，幸好有亨利給我信心。」37歲的沙比將與麥克艾倫爭逐8強席位，如果闖關將面對希堅斯及威廉斯的勝方，「我比較喜歡這樣，因為我知道若不能打出狀態，就要回家，首圈面對外圍賽出線球員，種子球手往往更被睇好，這是一種壓力，不過我闖關了。」如果他想向奧蘇里雲復仇，就要闖入4強才有機會。

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