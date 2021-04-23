港超聯　冠忠南區理文力爭上游

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「中銀人壽香港超級聯賽」今晚戰火重燃，冠忠南區將會於旺角大球場與理文上演中游大戰。冠忠南區上仗打破不勝悶局，今場勢要乘勝追擊，延續大勇狀態；遭遇3連敗的理文，亦要重新振作，為爭3分踢出挽回信心的一戰，今場對決不容錯過。（on.cc東網周五晚8時直播）

全取3分如釋重負

上仗靠史提芬彭利拿梅開二度，冠忠南區以2比1擊敗標準流浪，終於收穫復賽後首場勝仗，對此主教練列文難掩喜悅，認為球隊成功掌握攻守平衡實屬不易，並希望未來可以繼續有好表現，全力做到每場比賽保持不失：「過去幾個月對球隊嚟講係好困難，但上場比賽攻守兩端都做得好好；我始終覺得球場上最難完成嘅任務係入波，球隊已經證明有能力做到呢一點，只要喺防守都同樣保持集中，我哋會證明到畀大家睇，冠忠南區絕對係一支唔差球隊。」中場鄭進泓今仗有望重回大軍名單，除了中場柏度仍受腳傷影響之外，南區今仗陣容基本完整。

正選門將謝德謙就認為，球隊上仗取勝後如釋重負：「呢場勝仗真係等咗太耐，努力未必可以攞到想要嘅結果，但唔堅持就一定攞唔到，我哋真係堅持咗好耐。上場波除咗贏3分之外，大家都釋放咗唔少壓力。」今仗面對有多位高質攻擊手坐鎮的理文，「阿謙」希望球隊能繼續保持防守緊密度。

比賽每刻要求集中

上場雖然一度踢出賞心悅目的攻勢，但理文仍難逃失分命運，不敵前列勁敵東方龍獅，遭遇3連敗。縱使陷入低潮，主教練陳曉明對球員依然充滿信心，惟他承認過去幾日需要花更多功夫激勵球員士氣：「睇番場波，可能喺成場比賽入面，我哋有6、7成時間係踢得好，但可能其餘時間嘅不足，導致最後得出失望嘅結果，但球員要相信自己係可以做得好好。」他坦言比賽中失誤難免發生，但球隊需要想辦法延長發揮出色的時間。理文仍受傷兵問題困擾，包括主力中場顏樂楓還需要時間康復，「曉明Sir」寄望後備球員要隨時準備為球隊作出貢獻。

去役為理文先拔頭籌的主力攻擊手基華尼頓，就認為球隊上下都需要為失分結果承擔責任：「球隊下半場有需要提升集中力，要保持番好似上半場嗰種表現。」成功打破入球荒的基華尼頓，認為自己與鋒線新拍檔洛迪古斯的默契正在改善，今場幾位前場球員有望繼續獻出賞心悅目的進攻表現。

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