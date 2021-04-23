鯊魚戰衣作新武器　李慧詩奧運爭金添籌碼

單車比拼的勝負，只是毫秒之差，為提升「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在東京奧運摘金的機會，香港體育學院過去兩年一直利用香港科技大學的風洞實驗室，為其進行阻力測試。Sarah表示，設施有助改善單車器材、裝備及騎行姿勢，其中，全新研製的「鯊魚戰衣」單車服更經實驗證明有效減低2%風阻，被視為東奧「秘密武器」。

新鴻基地產執行董事郭基煇於2019年捐助600萬港元，讓體院與科大展開運動空氣動力科研計劃。單車隊總教練沈金康、李慧詩及科研團隊近日安排媒體參觀風洞設施，分享計劃成果。事實上，空氣動力學在單車運動沿用多年，港隊早在黃金寶年代，及李慧詩出戰倫奧前，已做過相關研究，但沈金康認為，這次成果更豐碩。

「風洞實驗主要有兩個作用，一是選擇器材，例如車輪、車把和頭盔，二是研製全新的單車服。這是利用不同的物料和縫製技術，經過千百次實驗研製而成的，是全世界獨一無二的秘密武器。」沈金康說這件單車戰袍就好似游泳的鯊魚衣，可以減少風阻，對速度大大提高。

Sarah進一步解釋新舊單車服的分別：「過往我們運用線條設計，讓風順著線條流走，這次則在承受較多風力的部位，使用不同物料，而實驗證明，的確減低了2%風阻。」新單車服最快會在5月的場地單車國家盃香港站亮相，車迷可以拭目以待，同時這也是李慧詩出戰東京奧運前，唯一了解及探索各隊勁敵實力的機會。

首屆國家盃場地單車賽香港站已定下月13至16日，預計大部份會爭逐東京奧運的國家地區車隊都會參賽，而今年最後一站國家盃暫定於6月3至6日在哥倫比亞舉行。

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