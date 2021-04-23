英超獨腳戲　阿仙奴輕鬆嗒拖肥

今晚英超獨腳戲，阿仙奴主場迎戰「拖肥」愛華頓。愛華頓傷兵滿營下，近5場聯賽未贏過，尤其係箭頭卡雲特利雲缺陣影響甚大，前線冇人擔到大旗，阿仙奴小將加比爾馬天尼利難得擔正必搏盡，近年主場出擊又食住「拖肥」，主勝好路。(Now 621周六凌晨3時直播)

阿仙奴目前排聯賽第9，爭前7嘅下屆歐洲賽資格機會一般，不過巴西射手加比爾馬天尼利自從近兩仗聯賽復任正選後，表現漸入佳境，更喺大勝錫菲聯3比0之役開齋，上仗逼和富咸亦表現活躍。由於拿卡錫迪受傷，隊長奧巴美揚只係啱啱好番未弗，隨時為下周中歐霸4強首回合造訪維拉利爾避戰，因此馬天尼利今場好大機會移入中路，一定趁機爭取入波，向主帥阿迪達證明自己打中鋒一樣冇問題。

愛華頓傷兵成籮難靠

反觀作客嘅愛華頓傷兵多到成疋布咁長，包括安祖高美斯、杜哥利、耶利文拿等主力，連射手卡維特利雲都傷埋，雖然佢唔及季初咁搶鏡，但無論起用李察利臣或伊禾比，都係敗家到暈，搞到中場核心占士洛迪古斯踢得勁辛苦，足見利雲嘅門前把握力，對「拖肥」堅重要，難怪近5場聯賽只得3和2負，陣容天殘地缺，主帥安察洛堤想變亦神仙難變。

翻查紀錄，連埋盃賽在內，阿仙奴近7次主場迎戰「拖肥」，全部贏晒，擺明格食格喇，加上今場對阿仙奴嚟講，擊敗排佢哋前面1名、只有3分差距嘅愛華頓，對鞏固爭取歐洲賽資格有莫大幫助，相信「兵工廠」定必搏到盡，主勝趁早買。法達斯維

阿仙奴近7次主場對愛華頓成績

勝 100%

陣容圖

阿仙奴

1賓特尼奴

2比利連 16洛賀丁 6加比爾馬加希斯 17薛迪索拉斯

18湯馬士柏迪 8丹尼施巴路斯

7布卡約沙卡 32伊美路維 19尼高拉斯比比

35加比爾馬天尼利

愛華頓

1比克福特

22賓葛菲特 5米克堅尼 4賀基迪 12盧卡斯迪治尼

6阿倫盧利奧 26湯姆戴維斯 10基菲爾施古臣

19占士洛迪古斯 17伊禾比

7李察利臣