港超聯　天水圍飛馬火併東方龍獅

周六（24日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場上演「2哥之爭」，天水圍飛馬於元朗大球場恭候東方龍獅。客軍上仗反勝理文氣勢如虹，今場為保次席定打醒12分精神，但飛馬正值3連勝，造訪「大陂頭」要擸走3分談何容易，今場勢引發一場激戰！

嘉諾Sir︰有得博梗係博！

主隊天水圍飛馬近3仗全勝，惟主力胡晉銘、劉學銘受外借條款約束避戰，黎格爾又累積5面黃牌停賽，主教練郭嘉諾坦言球隊兵源緊絀，尤其中場位置缺人，今仗要作出針對性調動。形勢上，飛馬今場贏波即可取代東方龍獅升上次席，「嘉諾Sir」直言壓力並不在己方：「第2係一個Bonus，當然有得博梗係博，但我哋呢刻表現其實已有交代，主場下我哋冇包袱，所以都好放膽爭3分。」

東方龍獅上仗後來居上，以3比2擊敗勁敵理文，取下爭標路關鍵3分，總監兼主教練李志堅對球員在劣勢下仍保持不言敗精神感欣慰：「落後2球好困難，但大家冇畀呢嗰情況影響到，最開心係球員嘅精神狀態好好，而且唔肯放棄係好重要。」

主力攻擊手艾華頓近期已重返訓練場，但「堅Sir」透露此子較難於今場趕及復出。此外中堅艾華度因傷亦上陣成疑，意味堅守後防重任或需再交給上場復出的杜度。比起首循環交手，今次再遇飛馬，東方的傷兵問題更加嚴峻，「堅Sir」承認在部署上會十分困難，唯有要好好發揮現有人腳。