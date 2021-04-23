港超聯　晉峰鬥愉園演搶分大戰

至於周六（24日）港超聯尾場，榜下游搶分大戰一觸即發，晉峰將於青衣運動場主場硬撼愉園。晉峰上仗2度領先下被天水圍飛馬反勝，球隊士氣嚴重受挫。至於「快活谷」上仗亦慘負傑志，近3仗皆未能取勝。兩隊今仗為了重上勝軌，必定有一番惡鬥。

晉峰上仗2比3僅負天水圍飛馬，總教練何信賢坦言連輸4場，加上被對手反勝為敗後，球員心情大受打擊，惟他對球隊進攻表現感滿意：「其實兩邊不斷落底出波，係我哋賽前部署，今次把握到屬於訓練成果，加上費利浦薩復出之後，帶動到前線跑動更多，前點亦多咗個人接應。」對手雖然有主教練鮑家耀未能親自領軍，惟「何Sir」表示愉園已經有固定陣式及踢法，相信影響不大。相反他卻指外援卡爾特納、佐敦布朗，以及彭軍凡今仗或因傷缺陣，防守及中場截擊力進一步削弱，希望球隊「攻得就攻」，目標取得1分。

愉園「鮑Sir」停賽未能督師

「快活谷」主教練鮑家耀需要停賽，今仗將由助教團帶隊出戰，總監潘文迪認為問題不大，因大部份球員自少已開始跟隨自己、「陸Sir」及「岑Sir」等，對他們已相當熟悉，而「鮑Sir」賽前亦已做好部署，球員調動則會視乎當時情況。潘文迪還透露球隊受早前頻密賽程影響，部份外援今仗或需缺陣休養，加上林衍廷被罰停賽，幸好後備兵源充足，實力上未受太大影響，今仗仍會以贏波為目標︰「依家最希望年青球員可以放膽去踢，盡力踢場好波，因為咁先會交出更好表現，但當然球會角度今場緊係想贏波啦！」