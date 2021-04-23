港超聯　「洛9」轟兩粒　理文反勝冠忠南區

周五（23日）「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場進行一場賽事，由剛擺脫9場不勝厄運的冠忠南區，對陣近仗3連敗的理文。結果理文憑「洛9」洛迪古斯梅開二度，以2比1擊敗冠忠南區，全取3分後續以15分留守積分榜第4位。

冠忠南區上仗贏波走出不勝陰霾，今場乘餘勇挑戰近況欠佳的理文，前線續由「肥彭」史提芬彭利拿、夏志明掛帥；理文則作出不少人腳調動，談樂軒、黃俊皓任中場，曾錦濤亦正選上陣。

開賽4分鐘南區隊長佐佐木周試試腳頭，禁區頂起腳斜出，為今場揭開序幕。3分鐘後理文亞哥斯達射門「撻Cue」，余煒廉尾柱補射又告高出。

18分鐘理文憑李康廉接應洛迪古斯傳送，製造一次具威脅攻勢，惟此子起腳被積施利頭槌頂走。「康廉」及後再嘗試傳送予基華尼頓，不過唐道碧救駕成功，將球剷走。

輾轉間南區率先打破缺口，夏志明接應佐佐木周直傳長驅直進，單刀射成1比0，兼射入其今季聯賽第7球。但領先優勢僅維持3分鐘，基華尼頓底線傳中，洛迪古斯近門衝頂入網，理文扳平1比1完成上半場。

換邊後理文隨即換入金承龍代替李康廉，惟先找到攻門機會是南區的一方，唐道碧乘角球批頂，川瀨浩太伏兵遠柱施頂「撻頭」。

戰至58分鐘，理文由基華尼頓博到積施利犯規，球證判罰12碼，洛迪古斯操刀射入，為球隊反先2比1。

落後的南區相繼調入澳洲外援卡希爾和林樂勤，嘗試加攻火力，76分鐘夏志明更差一點為球隊追平，惟其這次單刀機會被袁皓俊撲走，「紅衫軍」錯失黃金機會。

比賽末段南區積極反撲，惟不論佐佐木周的遠射，抑或夏志明的近門抽射，均未能再次攻破對手大門。最終理文憑洛迪古斯連入2球，以2比1反勝冠忠南區，取得寶貴3分。

雖然遭遇敗局，冠忠南區球員兼主教練列文對球員表現感自豪：「所有人付出100%跑到最後一刻，展示畀人睇我哋係有質素，我認為防守今日做得唔錯，只係2個時刻唔夠集中，整體嚟講球員今日嘅努力同態度係值得肯定。」他又認為最終未能追成2比2，某程度上歸因於理文門將袁皓俊的卓越演出，他臨尾撲出幾球精彩撲救，是今場戰果的關鍵。

理文主教練陳曉明則表示，球隊今場維持之前做得好的地方，包括洛迪古斯的12碼也是憑前場配合間接博回來。雖然末段被對手「高空轟炸」是意料之內，但最終成功守到完場，也令球員感「鬆一口氣」：「之前成績唔好畀人反Cup，今場贏番甚至有球員完場之後想喊咁濟，捱嗰刻真係好辛苦。」被問及早前3連敗，有否受到來自管理層的壓力時，「曉明Sir」笑稱：「上面唔畀（壓力）我，我自己都畀自己，始終對自己有要求，今場球隊信心好番好多。」惟他透露，列斯奧和末段換出的洛迪古斯、亞哥斯達身體狀況都出現問題，需要回去詳細觀察。