港超聯　重獲正選 談樂軒：初頭都冇咩信心

周五（23日）港超聯獨腳戲，由理文於旺角大球場，作客迎戰冠忠南區。賽前3連敗的理文，今仗為求重拾勝軌，陣容方面變動不少，當中中場談樂軒罕有地以正選上陣，賽後「𡃁仔」對自己表現並不滿意，希望可以透過更多比賽去提升信心及狀態。

相隔接近2個月再度重返綠茵場，談樂軒坦言開賽初段稍為欠缺信心，但站穩陣腳後開始慢慢放膽，做回很多自己擅長的事，包括在中場搶得更多控球權，以及不斷向隊友交出傳送。惟「𡃁仔」對自己今仗表現不太滿意，表示尚有很大進步空間：「同最佳狀態比當然仲有好大距離，始終練幾多波，同比賽個陣有好大分別，希望踢多啲繼續拎返信心同狀態。」今仗正選上陣下替理文終止連敗，「𡃁仔」大讚球隊相當團結，全取3分絕對是全隊努力的成果：「大家都覺得之前發生咗嘅比賽，諗返轉頭都冇意思，反而睇下有冇野要改善，下場再做好啲仲好。」

對於今仗突然起用談樂軒，理文主教練陳曉明指部份球員，在心理或身體上感到疲累，因此希望「𡃁仔」能為球隊帶來改變：「談樂軒臨危受命幫到我哋好多，佢進攻上有好多優點，中場會做好多串連，我希望喺陣容上轉變下，令對方未必預計到，今次絕對係一個非常成功嘅部署！」