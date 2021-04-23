C朗經理人接觸曼聯洽回巢　7折出糧

意大利及英國傳媒報道，C朗拿度經理人文迪斯近日與曼聯接觸，表達回巢意向，年薪方面願意下降30%，由現時3100萬歐元減至2000萬歐元，消息指曼聯打算再壓價，希望佢減一半人工！

意甲尚餘6輪煞科，C朗將進入合約最後一年，不過一早有消息稱祖記養唔起佢，無法支付3100萬歐元超高薪，想將佢放售，而C朗在意甲欠缺支持，覺得冇癮，亦唔打算再留喺度，因此委托經理人文迪斯幫佢搵班落。

當今球壇，能夠接收C朗嘅球會唔多，曼聯係其中之一，當中包括感情因素，C朗重返曼聯踢到收山亦係球壇美事，而且蘇斯克查對於C朗回巢並唔抗拒，所以呢件事大有商量餘地。

意大利《米蘭體育報》報道，C朗回巢嘅最大障礙係人工，消息指C朗願意7折出糧，由3100萬歐元大減至2000萬歐元，計番周薪大約係35萬鎊，比迪基亞嘅37.5萬周薪略低；不過英國《每日郵報》爆料，曼聯希望C朗人工減半，畢竟佢已經36歲，周薪25萬鎊會較合理。估計雙方會繼續試探，直至傾出一個雙方滿意嘅價錢。