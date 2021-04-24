尼奴肉酸派膠　阿仙奴輸波寫恥辱紀錄

周六(24日)凌晨英超獨腳戲，阿仙奴喺球迷賽前示威嘅內憂外患下，主場以0比1不敵愛華頓，透過聯賽爭奪歐洲賽資格嘅機會相當渺茫。阿仙奴今場本來形勢佔優，但係德國門將賓特尼奴一次超低級「派膠」失誤，令阿仙奴再嘗敗仗。

阿仙奴兩大前鋒奧巴美揚同拿卡錫迪今場因傷病缺陣，箭頭改用尼基迪亞掛帥，但仍然能夠控制戰局，下半場早段更曾獲得12碼，但VAR爭議性判尼高拉斯比比越位在先而取消。正當阿仙奴愈攻愈入肉，愛華頓76分鐘一次反擊竟有意外收穫，李察利臣右路殺落底線地波傳中，賓特尼奴近柱接波竟然痾蛋，仲將個波改變方向漏入龍門，累阿仙奴輸波收場。

延伸閱讀：【阿仙奴球迷激烈示威 「問吊」高安基公仔】

「兵工廠」今季主場成績極差，今場係佢哋聯賽第7場主場敗仗，係球隊自英超成立後最多主場敗仗嘅一季(追平92/93球季輸7場紀錄)，而且今季8次主場聯賽冇波入，亦係對上4季主場「食白果」次數總和。阿仙奴輸波後排第9位，距第8位愛華頓6分兼踢多1場，向上爬升空間極細。

阿仙奴領隊阿迪達賽後對VAR以及球隊近期演出表達不滿，直指嚟緊歐霸盃4強對維拉利爾，將會係阿仙奴今季「關鍵時刻」。愛華頓領隊安察洛堤承認今場最合理戰果應該係和波，但勝仗就令佢哋仍然有機會爭奪歐洲賽資格。