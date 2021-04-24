皇馬玩留力　主場對貝迪斯小勝格

今晚西甲尾場皇家馬德里主場對貝迪斯。「銀河艦隊」下周中要喺歐聯4強對車路士，今場或收起箭頭賓施馬，而且佢哋主場出擊例穩陣行先，貝迪斯亦偏重防守，不妨向2.5球入球細埋手。（Now 632及611周日凌晨3時直播）

皇馬傷兵潮稍見緩和，華拉尼及丹尼爾卡華積已經復出，但到中場悍將費達歷高華維迪確診新冠肺炎需要隔離，加上莫迪歷、卻奧斯、沙治奧拉莫斯、夏薩特同盧卡斯華斯基斯仍然缺陣，兵源相當有限。為應付西甲及歐聯兩條戰線，主帥施丹近期不停輪換，上周末聯賽悶和基達菲一仗，賓施馬先任後備，周中作客卡迪斯，呢位法國前鋒復任正選兼梅開二度。「銀河艦隊」下周中喺歐聯4強首回合火併車路士，今場隨時再收起呢位首席射手，保留實力打硬仗。

貝迪斯戰術保守

貝迪斯狀態略見回落，近6場聯賽只得1勝4和1負，戰術亦明顯較保守，中場費基亞今仗要停賽，前鋒保查艾利斯亞斯近期亦陷入球荒，作客皇馬未必敢冒進。何況皇馬近9次聯賽主場出擊全開3球或以下，預計今場都會穩中求勝，入球細更可取。

■邪神

皇家馬德里近9場聯賽主場總入球統計

3球或以下

100%

直播表

周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs FC橫濱

香港開電視77、有線661、601台

周六3:05pm 澳職 中岸水手 Vs FC悉尼

無綫85台

周六5:10pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 墨爾本城

myTV SUPER

周六7:30pm 英超 利物浦 Vs 紐卡素

Now621

周六8:00pm 西甲 艾爾切 Vs 利雲特

Now632

周六9:00pm 意甲 熱拿亞 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六10:15pm 西甲 華拉度列 Vs 卡迪斯

Now 632

周日0:00am 意甲 帕爾馬 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 韋斯咸 Vs 車路士

Now621、611

周日0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 艾拉維斯

Now632

周日2:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614

周日3:00am 英超 錫菲聯 Vs 白禮頓

Now621

周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 貝迪斯

Now632、611