今晚7點半　紅軍夠戰意半場打「鵲」

今晚英超頭場利物浦主場迎戰「喜鵲」紐卡素。利物浦爭前4仲未絕望，上場大意失分，對住差唔多上岸嘅「喜鵲」，必定搶攻博反彈，加上近年主場碰頭例速食對手，半場主勝有計。（Now 621周六晚7時30分直播）

沙迪奧文尼上場終於打破近3個月嘅聯賽入球荒，不過「紅軍」喺尾段被列斯聯逼和1比1，目前落後第4位車路士2分，為爭取下屆歐聯入場券，戰意肯定較紐卡素高。查實利物浦近5次聯賽喺晏菲路迎戰「喜鵲」，取得4勝1和之餘，全部上半場已經領先，證明食住對手。

紐卡素接近上岸冇謂硬碰

紐卡素近期喺主帥布魯士多番神調動下，頻頻搶分成功，近7場聯賽取得2勝4和僅1敗，包括近兩仗擊敗般尼同韋斯咸，「老布」喺關鍵時刻換入辛特麥斯明同祖爾韋洛克，都交出入波或助攻，可見去到護級生死關頭，戰意爆燈。隨住接連搶分成功，「喜鵲」依家領先尾3嘅富咸8分，仲要打少一場，就嚟「望見家鄉」，之後對富咸及已篤定降班嘅錫菲聯兩場搶分大戰，點都比今場重要，無謂嘥力同「紅軍」硬碰，半場主勝捧得過。

■法達斯維

利物浦近5次聯賽主場對紐卡素半場成績

勝

100%