呂麗瑤田徑賽封后　適應成1年來最重要功課

香港田徑系列賽周六（24日）在小西灣運動場舉行，「欄后」呂麗瑤連續參加3場本地賽事，繼續在100米跨欄一支獨秀，以13秒51贏得金牌，實現「一場比一場快」的目標。

是日焦點落在女子100米跨欄，「欄后」呂麗瑤原本預計會「跑兩槍」，卻因初賽人數不足，臨時取消，而打亂部署：「我很久沒試過一日兩槍了，所以8點半已經到達，很專心熱身。後來聽說初賽取消，真的有點生氣，唯有看看比賽，出去吃飯，喝杯咖啡。哈哈，多充實。」相隔數小時回到賽場，她以13秒51掄元，比起3月季前測試賽的13秒63，及上回系列賽的13秒57，實現了「一場比一場快」的目標。但衝線後，她卻獨自走到一旁平伏情緒：「我有點憫，覺得起跑分心了，思緒不知飄到哪裏，也沒有做好平日練習的技術。」

數分鐘的訪問，呂麗瑤提到許多次「適應」，這是過往一年最重要的功課。「前陣子阿昇（教練鄧漢昇）找了幾個中學生，跟我一起練習起跑。因為我之前都在體院獨自訓練，旁邊突然多了幾個人，覺得很迫，像搭巴士一樣。」從適應沒有比賽，到適應重新比賽及種種突發事件，她明白所有運動員都有相同經歷：「所以不可再給自己藉口。」

跑完這槍後，呂麗瑤下周還會出戰香港田徑錦標賽，然後呢？她攤攤手：「未知。」未知能否出國參賽，也未知能否趕及奧運尾班車⋯⋯但說到這裏，她沒再像上次訪問哭成淚人：「我只要負責跑好就夠了。」大概也是一種適應。

另外，「欄王」陳仲泓睽違15個月重返賽場，在110米跨欄初賽造出14秒14，再在決賽造出14秒20奪冠。他透露農曆新年在體院內部測試拉傷右腳後肌，近兩星期才恢復高欄訓練，對成績尚算滿意，並會抱平常心看待奧運「外卡」資格。跳高方面，張靜嵐以1米76掄元，至於3月剛剛刷新個人最佳（1米77）的鄧伊程未有嘗試1米76，並在1米79三跳失敗，屈居亞軍。