港超聯　東方龍獅靠費蘭度絕殺贏波

周六（24日）「中銀人壽香港超級聯賽」，天水圍飛馬和東方龍獅於前者「地頭」元朗大球場開戰，兩軍為爭做「2哥」各不相讓。雙方戰至90分鐘仍然無紀錄，惟費蘭度末段挺身而出「一箭定江山」，助球隊以1比0力挫飛馬，全取3分後，東方龍獅以3分之差落後榜首的傑志。

今場是飛馬次循環最後一場主場賽事，賽事吸引逾2千名觀眾捧場。受制於劉學銘、胡晉銘受外借條款約束避戰，加上黎格爾停賽關係，主隊飛馬今仗派出羅振庭、羅曉聰組成中場；客軍亦嚴陣以待，以利馬串演中鋒，夥拍辛祖、費蘭度攻堅，聯賽次席射手盧卡斯因傷缺陣。

甫開賽主隊主導形勢，8分鐘謝朗軒接應陳柏衡傳中抽射，被梁冠聰捨身擋出。東方龍獅站穩陣腳後施壓，13分鐘費蘭度回傳，今場擔正的杜度撞射抽高，未能威脅飛馬隊長梁興傑。

23分鐘客軍製造一個具威脅攻勢，林恩許接應角球開出「窩利」施射，被守衞擋出底線。10分鐘後費蘭度再嘗試造就隊友，可惜今次林恩許的入楔被基斯趕到解圍成功。

完半場前孫銘謙邊路爆破後傳中，方栢倫力壓馮慶燁和梁振邦施頂無功而回，雙方半場互交白卷。

換邊後5分鐘，孫銘謙主理角球，基斯楔前柱起腳抽中網側，隨後羅振庭接應達施華短傳施射亦告高出。

下半場處於劣勢的東方龍獅換入上仗做「奇兵」的鍾偉強和李嘉耀，嘗試扭轉局勢。戰至68分鐘，費蘭度邊路「扯」入禁區，林恩許入楔想起腳被基斯救駕成功。

比賽其後陷入拉鋸， 72分鐘飛馬黃金機會，羅曉聰開出角球，古安奴前柱批頂，葉鴻輝反應夠快將球擋出。鍾偉強78分鐘乘罰球攻勢禁區頂熨射高出，再一次與入球擦身而過。

當以為雙方就此0比0完場之際，東方費蘭度補時1分鐘，由右路帶到左路射遠柱入網，為球隊奠定勝局，取得寶貴3分。

鳴笛後，東方龍獅已換出的利馬，與飛馬後備入替的法比奧、山度士和達施華口角，一度引起雙方職、球員擾攘，要由雙方主教練隔開調停。

連續2場末段「絕殺」對手，東方龍獅主教練李志堅賽後坦言，費蘭度的入球相當重要，尤其是當天炎熱的天氣局限發揮，加上球隊受傷兵問題困擾，正選亦非常規陣容，慶幸球員「咬住道氣」，末段未有放棄。得分後東方龍獅仍以3分之差落後榜首的傑志，「堅Sir」強調目前形勢不變，前題是球隊次循環餘下2仗取得分數：「攞到先有價講，最後嗰循環咪大家打過，希望傷兵可以盡快復出。」

入球功臣費蘭度大嘆「Amazing」、「Unbelievable」：「好難形容有幾開心！我知道我唔喺最佳狀態，但我盡全力幫球隊贏波，好多謝所有人幫過我嘅人。」他又表示大家不要只將注意力放在他身上：「唔淨係Fernando入波，我只係幸運將個波擺入網嘅人，所有人都做得好好。」

天水圍飛馬主教練郭嘉諾則形容賽果為「1分同0分冇咩大分別」，因為賽前目標是贏波，奈何礙於3位主力避戰，天氣亦局限表現，末段雙方都有權取勝，比賽關鍵在於對手能夠把握入球機會。他讚揚今場串演雙中場的羅曉聰和羅振庭，二人一攻一守表現稱職。餘下2戰對標準流浪和愉園，「嘉諾Sir」劍指6分全取，希望第2循環能以第3名完成。

賽後飛馬法比奧、達施華和山度士與東方龍獅的利馬口角，郭嘉諾透露事件緣於對方完場後道出一句葡文說話，引起己隊巴西球員不滿：「對面都有成8、9個巴西人，你見達施華平時笑笑口好少發嬲，講啲嘢根本令到佢都行埋過去鬧，最後雖有分番開佢哋。」他重申飛馬並非「唔輸得」，但今次事件球隊不是挑釁的一方，他難以理解對方在贏波後會道出有關語句：「作為教練我都唔想見到邊隊贏波後會有啲好『囂士』嘅感覺，相信對面唔係嘅，去到最後突然發生咁嘅事，球迷見到都唔好啦。」