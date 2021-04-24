前4激戰　連皇撞車大駁火

英超今晚前列大戰，韋斯咸主場鬥車路士。雙方都力爭3分搶下季歐聯入場券。「錘仔幫」韋斯咸近排踢法異常進取，入得又失得，近4場聯賽總入球，竟然全達5球或以上，連格呢4場全部有波入。車路士人腳完整唔怕同你鬥攻，今場一旦開咗紀錄，相信會瘋狂入波，首選2.5球入球大。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

英超近幾年都被球迷謔笑，每逢季尾就出現「讓4大戰」，無巧不成話，呢兩輪亦出現類似情況，車路士同白禮頓互交白卷、韋斯咸2比3不敵紐卡素、利物浦1比1被列斯聯逼和、熱刺同愛華頓踢成2比2「互相傷害」，好似隊隊都唔想入前4咁。

連格近4仗都有入球

韋斯咸現時同第4位嘅車路士同分，只因淨得球較少而排第5，「錘仔幫」為打入前4參加下屆歐聯，今場必把握地利優勢搶攻。中場連格自1月尾加盟韋斯咸後，已經射入9球，包括近4仗場場有波入，加上湯馬士蘇錫克及米查利安東尼奧都有不俗入球能力，有力撕開車路士防線。不過韋斯咸雖然近4場聯賽合轟11球，攻力強大，但防守亦好脆弱，同時失咗10球，呢4場總入球全部達5球或以上。

車路士雖然經常開入球細，但近期表現波動，曾以2比5不敵西布朗，又出現過大勝水晶宮4比1嘅賽果。事實上車仔中前場猛將如雲，佢哋攻起上嚟，都有大把方法入波，今場只要其中一邊開紀錄，另一隊就冇得縮焗攻，建議事前買定個2.5球大睇波，只要入波一出現，睇啱時機走地可以追多兩注入球大。

※渡邊年

韋斯咸近4場聯賽總入球統計

100%

5球或以上

韋斯咸

1法比安斯基

23伊沙迪奧普 21奧邦拿 3艾朗加斯威爾

5華迪美高法爾 16麥克盧保 28湯馬士蘇錫克 31賓莊臣

20查洛保雲 30米查利安東尼奧 11連格

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 15葛迪蘇馬 2魯迪格

20赫臣奧杜爾 5佐真奴費路 7尼高路簡迪 21芝維爾

19美臣蒙特 11迪姆華拿

29夏維斯