港超聯　晉峰完勝！三蛋贈愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（24日）尾場上演下游激戰，結果主場出擊的晉峰，憑費利浦薩開局閃電入球，以及羅俊仁梅開二度，以3比0擊敗「快活谷」，今季聯賽雙殺對手。

上仗惜敗天水圍飛馬的晉峰，今場回師青衣運動場，勢要力爭重回勝軌，粉色軍團繼續派出巴西攻擊手費利浦薩攻堅，配合上場開齋的廖億誠，以及中場發電機茹子楠擔正。「快活谷」幾位主力外援，包括查理史葛、米基爾、盧斯安奴及羅拔奧度全部倦勤，正選陣容除簡嘉亨之外，其餘皆派出華將應戰，其中小將余在言聯賽首次擔正，葉卓文及黃浩然兩位中堅負責鎮守後防，門將鍾偉豪亦重返正選大軍。

主場出擊的晉峰，開局靠積極前場逼搶迅速入局，5分鐘，茹子楠殺入禁區落底傳中，造就費利浦薩小禁區附近撞射得手，早早為主隊先拔頭籌。4分鐘後，這位晉峰主力外援禁區外左腳施射冷箭，未能考驗鍾偉豪。16分鐘，未能站穩陣腳的愉園再度失守，羅俊仁禁區內大騷腳法，假動作騙過愉園守將黃浩然，再推過葉卓文右腳勁射破網，晉峰領先至2比0。

落後的「快活谷」，去到30分鐘才出現似樣埋門機會，黎培基右路開出罰球，朱偉鈞頭槌攻門未能命中目標。其後愉園有伍家揚推入中路起腳，可惜射門軟弱無力，威脅不到晉峰門將林駿杰。晉峰得勢不饒人，33分鐘，羅俊仁禁區頂得球後，順勢勁射得手，個人梅開二度之餘，亦於完半場前為主隊贏到3比0。

易邊再戰，「快活谷」換入黃智康及袁世傑，希望能收復失地。54分鐘，潘沛軒右路出波，朱偉鈞用「上帝之手」將個皮球送入網，但未能逃過球證法眼，被罰黃牌警告。領先的晉峰未有放軟手腳，頻頻靠反擊及前場壓迫，繼續威脅愉園防線，60分鐘，廖億誠左路推入大位起腳，射門僅僅中網側。3分鐘後，黃浩然差點鑄成大錯，面對面交失波，惟廖億誠未能好好把握射門機會，遭鍾偉豪接實。2分鐘後，羅俊仁接應茹子楠傳送，禁區內起腳，再被鐘偉豪化解。87分鐘，後備入替的何思哲禁區內抽高，雙方最後都未能再增添比數。結果晉峰將領先優勢維持到完場，以3比0擊敗愉園。