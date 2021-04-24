洛克人又做英雄　紅軍兩場嘔4分爭前4勢危

周六晚（24日）英超頭場，利物浦雖然四箭齊發，領先之下卻瘋狂失機，反而紐卡素再靠後備入替嘅「福星」祖爾韋洛克補時建奇功，最終打和1:1，紅軍連續2仗臨尾香失分，爭前4再現暗湧。

利物浦上仗臨尾畀列斯聯追和失分，今仗四箭齊發，除咗沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及迪亞高祖達外，王牌穆罕默德沙拿復任正選，開波僅3分鐘文尼傳中，紐卡素後衞解圍頭槌跣後，沙拿輕輕一控轉身快射破網，極速打開紀錄，唔單止係沙拿今季聯賽第20個士哥，亦令佢成為紅軍史上首位喺3季英超，每季都攻入20球或以上嘅球員。

雖然紐卡素有零星反擊，但只得桑恩朗達夫入楔埋門最具威脅，其後全屬紅軍天下，單計祖達便3度錯失良機，沙拿半單刀又過唔到「喜鵲」門神杜巴夫卡，完半場前沙拿妙傳空晒嘅文尼，可惜佢稍一猶豫被杜巴夫卡及時出迎沒收，大好形勢下未能拉開比數。

易邊後利物浦有啲收油迹象，紐卡素主帥布魯士於中段開始「撳掣」，先後換入哥林威爾遜及「福星」祖爾韋洛克，完場前威爾遜攻破紅軍大門，可惜佢犯手球在先慘食詐胡，點知補時階段「洛克人」快射省到人扳平，連續3次聯賽後備入替有士哥，最終各一言和，呢位阿仙奴借將呢3個入波幫紐卡素搶到5分，「老布」再次神調動果然厲害，之前有傳「喜鵲」想用2000萬鎊買斷韋洛克，唔知阿仙奴會否乘機加價？

紅軍連續兩仗臨天光瀨屎，原本應該拎晒6分，卻嘔番4分出嚟，依家打多1場下，落後「4哥」車路士及「5哥」韋斯咸1分，剩番5輪下，爭前4唔多樂觀。