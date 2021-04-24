中甲　梁諾恆首仗擔正　浙江隊大勝4球

今季中甲聯賽周六（24日）正式開鑼！較為港足球迷關注的，莫過於4位分別效力不同球隊的香港球員表現。其中效力浙江隊的「細佬」梁諾恆，在周六（24日）對淄博蹴鞠的賽事正選上陣，並協助球隊以4比0大勝對手，於A組梅州賽區旗開得勝！

年初以8位數字身價由梅州客家轉投同屬中甲的浙江隊後，梁諾恆隨即上位成為主力，更在周六（24日）的今季首場中甲賽事擔正，與隊友王瑒、龍威組成3中堅防線。矢志「衝超」的浙江開局十分順利，1分鐘憑龍威禁區頂射地波破門，助球隊領先。55分鐘馬殊基維爾接應傳中頂成2比0，77分鐘姚均晟乘門將撲出罰球不遠補中得手，末段馬殊基維爾錦上添花，最終以4比0完勝淄博蹴鞠，打響頭炮。

至於同為香港隊代表的李毅凱、勞烈斯，會於周日（25日）亮相。「阿凱」效力的南通支雲，周日（25日）下午3時於B組大連 – 成都賽區對陣南京城市，他賽前接受本報訪問時指，感覺狀態逐漸提升，十分期待首場賽事：「同球隊練咗一段時間，我一直都等呢一日嘅到來，自己（對於正選）都會有信心嘅。」而勞烈斯效力的梅州客家則於同日晚7時35分，於A組梅州賽區對戰新疆天山雪豹。

今季將留效江西北大門（前稱江西聯盛）的33歲港隊中堅羅素，將於周一（26日）晚7時35分才迎來B組首場賽事，對手為成都蓉城。另外，上仗為中超廣州城正選披甲的陳俊樂，同日晚8時亦會隨隊出戰對陣重慶兩江競技的比賽。