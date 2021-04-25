華拿破11場入球荒　車路士擊敗韋斯咸

周日(25日)凌晨英超爭前4位大戰，車路士作客以1比0擊敗韋斯咸，「敗家仔」迪姆華拿一反常態，射入全場唯一入球，成為贏波功臣，同時打破自己11場入球荒，領隊杜曹睇到呢位德國同胞狀態日漸提升，總算飲得杯落。

賽前呢2支倫敦球隊同分，分別排第4、5位，今場成為爭奪下屆歐聯入場券嘅「6分波」，雙方上半場爭搶激烈，攻門機會唔多，直至43分鐘先至打破僵局。車路士左閘芝維爾左路傳中，迪姆華拿接應冷靜射入，呢位25歲前鋒終於打破前11次為車仔上陣冇波入嘅困局。

其實迪姆華拿今季各項賽事為車仔上陣44次，合共創造20個入球，屬於隊內最高，包括射入11球及9次助攻，相信表現已漸入佳境。

換邊後初段，迪姆華拿原本有機會梅開二度，當時美臣蒙特遠射，被門將法比安斯基撲出，迪姆華拿上前補射卻斜出，佢之後仲有1次入波良機，由右路扣入中間勁射，但被法比安斯基救到。

至於韋斯咸亦有中場連格喺禁區邊起腳，但貼柱出界。韋斯咸扳平唔到之餘，仲有後衞法比安巴貝拿喺81分鐘侵犯芝維爾，被球證出示紅牌趕出場，成為近19年以來，首位對車仔被逐嘅韋斯咸球員。

踢到補時，車路士又錯失1次入波黃金機會，後備上陣嘅譚美阿巴謙近門面對空門，竟然頂高出界，最終維持贏1比0，車路士以3分優勢領先第5位韋斯咸，大大提升奪取前4位嘅機會。

車路士領隊杜曹領軍以來，頭10場作客取得8勝2和，成為球隊史上新帥最佳作客成績。