周六(24日)晚德甲爆大冷，榜首拜仁慕尼黑有射手羅拔利雲度夫斯基復出，兼取得入球，但作客仍然以1比2不敵緬恩斯，爆出8.5倍冷主W。拜仁原本今場贏波，就可以提早奪冠，但卻意外全失3分，難怪唔少網民懷疑呢支班霸專登放水輸波，等下場返到主場對慕遜加柏，先至贏波喺自己地頭慶祝捧盃。

羅拔利雲度夫斯基上月尾為波蘭出戰世界盃外圍賽受傷後，一直缺陣，今場終於復出，並擔任正選。不過，拜仁卻陷入劣勢，開賽3分鐘就失守，阿拉巴解圍失誤，緬恩斯20歲小將莊拿芬貝卡特把握機會，禁區頂轉身抽射入網。

7分鐘之後，緬恩斯幾乎拉開紀錄，丹尼拿迪沙頭槌攻門中柱彈出，跟住丹尼達哥斯達傳中，亦同樣中柱唔入。

雖然緬恩斯錯失2次入波良機，但仍然喺37分鐘由古艾臣接應罰球，頂入成2比0。拜仁要踢到補時4分鐘，先至靠羅拔利雲度夫斯基把握對手犯錯，射入破蛋，輸1比2，未能提早完成德甲9連冠霸業。

雖然有陰謀論指拜仁故意輸波，等返主場先至捧盃，但教練費歷克表示，球員出現疲態，加上緬恩斯防守出色，所以未能挽回敗局。門將紐亞亦承認球隊上半場表現差，犯下太多錯誤，遭到懲罰。

由於拜仁已經領先第2位RB萊比錫10分，如果RB萊比錫周日(25日)晚主場輸畀史特加，拜仁一樣可以提早捧盃。