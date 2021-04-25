黃潛留力歐霸　美斯今晚想點就點

又到星期日，又有我最鍾意嘅西甲，來個海鮮炒飯，再度吓買咩，先睇維拉利爾對巴塞隆拿，真係風水輪流轉，以往係強嗰隊留力歐洲賽，但係今次要留力嘅，係維拉利爾。

維拉利爾嚟緊歐霸盃4強，要對阿仙奴，巴塞喺歐聯一早出局，可以專心打西甲，客勝穩陣呀。

另一場畢爾包對馬體會，畢爾包真係慘，今個月連輸兩場西班牙盃決賽，攻力弱係死症，西甲1哥馬體會都係防守起家，攻力唔見得好強，畢爾包近8場全開半場和，照跟半場和啦。

過關2x1

(日)48 維拉利爾 對 巴塞隆拿 客勝

(日)67 畢爾包 對 馬德里體育會 半場和

賠率：3.03倍

直播表

周日1:00pm 韓職 仁川聯 Vs 蔚山現代

無綫85台

周日7:00pm 英超 狼隊 Vs 般尼

Now621

周日8:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 基達菲

Now632

周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 曼聯

Now621、611

周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周一0:30am 西甲 西維爾 Vs CF格蘭納達

Now 632

周一0:30am 西甲 切爾達 Vs 奧沙辛拿

Now633

周一2:00am 英超 阿士東維拉 Vs 西布朗

Now621

周一3:00am 西甲 畢爾包 Vs 馬德里體育會

Now632