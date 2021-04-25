田徑系列賽　陳銘泰俞雅欣跳遠封王封后

一連兩日的香港田徑系列賽次回合周日（25日）於小西灣運動場圓滿結束，香港紀錄保持者陳銘泰和俞雅欣分別以7米40及6米23，贏得男、女子跳遠冠軍。正力爭東京奧運外卡的陳銘泰下個周末轉戰香港田徑錦標賽，他將全力出戰，「希望有一跳博到！」

上月在系列賽首回合以7米44奪冠的陳銘泰是日6跳之中，只得2跳成功，最終他憑第5跳造出7米40奪冠，馬嘉豪以7米13得亞軍，而梁承希以6米88奪季軍。「其實今天的狀態比前兩次比賽好，技術和速度方面都做得不錯。原本我的目標是7米7、7米8，可惜前3跳發揮差一點。今次只得8個人，一定有6跳，但都有點緊張，因為這兩個比賽都比較重要。」這位香港「跳遠王子」賽後神情有點失落，但很快又重拾信心，笑言，「7日後再嚟過！」

2016年跳出8米12新港績的陳銘泰曾獲外卡出戰里約奧運，當年他的最佳成績為7米79無緣決賽。距離東京奧運不足3個月，除馬拉松和50公里競步之外，其餘田徑賽項目將於6月29日截止計算成績，「阿泰」希望此前能盡量參加更多比賽以更高世界排名爭取奧運入場券。由於5月1、2日於將軍澳運動場舉行的香港田徑錦標賽將計算更多排名積分，對「阿泰」來說亦是關鍵一戰。

香港女子跳遠代表俞雅欣是日跳出6米23，在5名選手中得第1名。2019年8度刷新香港紀錄的俞雅欣今年只參與3個賽事，她表示目前狀態漸入佳境，期望於下周的香港錦標賽突破6米31，「早前因阿基里斯腱發炎避戰首回合系列賽，但經過3場比賽後，已重拾比賽的感覺，下周會以6米4為目標。」