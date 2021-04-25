玫瑰打吡　列斯聯半場頂到曼聯

英超「玫瑰打吡」列斯聯主場迎戰曼聯，列斯聯近5場聯賽不敗，包括喺3大勁旅車路士、曼城、利物浦身上搶到分，表現非常硬淨。至於曼聯聯賽亦連贏5場，但要留意「紅魔鬼」作客比較慢熱，近10場聯賽作客有8場上半場和波，加上有歐霸盃後顧，未必搏盡，一於再追半場和。（Now 621及611周日晚9時直播）

列斯聯狀態不俗，近5場聯賽取得3勝2和，包括主場打和車路士及利物浦，作客更加爆冷擊敗榜首曼城，士氣高昂，就算今場遇上第2位嘅曼聯，相信亦唔會處於下風。加上雙方屬於傳統死敵，列斯聯主場出擊一定特別落力，尤其係上半場有氣有力，足以同曼聯拉成均勢。

紅魔鬼要留力歐霸

另一邊廂，曼聯整體成績的確比較出色，近12場聯賽不敗，當中近5場更加全勝。不過，「紅魔鬼」近期賽程頻密，包括將於嚟緊周中歐霸盃4強首回合主場對羅馬。由於曼聯已經被榜首曼城拋離11分，爭奪英超冠軍機會渺茫，可能會將重心放喺爭奪歐霸盃，今場或會留力，甚至可能輪換部分主力，隨時出現拉鋸局面，上半場打和機會比較高。

Mic少

曼聯近10場聯賽作客上半場成績

8和 80%