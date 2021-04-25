中甲　李毅凱踢足全場　南通支雲開咧和波

中甲周日（25日）繼續新賽季首輪較量，其中效力南通支雲的香港球員「阿凱」李毅凱，以正選身份獻出中甲地標戰，最終踢足90分鐘，幫助球隊以1比1逼和南京城市。

南通支雲開咧首戰於大連的金州體育中心，面對新賽季以遞補身份升上中甲，兼有前富力R&F球員李銳壓陣的南京城市，今年2月正式加盟球隊的「阿凱」正選出戰，與隊長劉偉組成中堅組合，負責鎮守後防之餘，亦不時於後場幫助組織攻勢。

開賽僅5分鐘，南京城市前鋒美斯波利把握南通支雲一次後防失誤，門前掃入，迅速為球隊取得領先優勢。落後的南通支雲全力反撲，16分鐘江子磊面對空門射高。7分鐘後，南通支雲的努力得到回報，費煜的傳中球造成門前混亂，結果皮球直接入網。南通支雲其後獲得12碼機會，可惜操刀的外援前鋒查加斯射門角度太正，被南京城市門將黃子豪救出，錯失反超比數的良機。

下半場雙方繼續對攻，江子磊和查加斯禁區內作出「撞牆」配合，前者起腳再被黃子豪撲出。54分鐘，黃佳強的射門，亦未能造成威脅。最終雙方都未能再增添入球，以1比1握手言和。

李毅凱賽後接受本報訪問時，自評是役表現一般，特別是應對高空波的頭槌有進步空間，畢竟在中甲賽場大部分對手的前鋒都是高大外援，很多球隊的踢法都十分直接。「阿凱」又指，對和波的結果未感滿意：「球隊整場波控制節奏，理應要攞到3分。始終自己太耐冇正式比賽，第一場踢得唔太順暢。」