帆船界香港七人欖球賽　維多利亞港上演

「Hombre號」船長林麗茹更特意用上有彈性丹寧布料親自為各船員縫製「戰衣」，好讓她們「披甲上陣」時可以更活動自如。 (香港遊艇會提供)

由香港遊艇會主辦的「民族盃賽」，周日(25日)假維多利亞港舉行，超過90支來自澳洲、比利時、加拿大、英國、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、蘇格蘭、南非、瑞典、瑞士、美國，以及香港等20多個民族組成的隊伍在維港作賽，最終由代表香港的「Racer X號」脫穎而出，勇奪冠軍。

香港遊艇會自2011年舉辦「民族盃賽」，今屆為第10屆賽事。一般的帆船賽事，不同國籍的帆船運動員可以組隊比賽，故不時會見到華洋匯聚的船員同賽於維港中；而「民族盃賽」則規定是每隻參戰的帆船上，所有船員的國籍必須與該船所代表的民族一致。帆船運動員更會卸下隊衣或運動裝，悉心打扮並以出位的造型應戰，為緊張的賽事添上幾分玩味，因而被譽為一年一度的「帆船界香港七人欖球賽」。

在別出心裁的帆船運動員打扮方面，本地代表「Skellum號」及「Hombre號」是姐妹帆船隊伍，船員均由「全女班」船員組成，為突顯東方女性的美態及在戰場上有勇有謀的特質；與帆船運動員在大海中靠自己雙手乘風破浪的形象相互呼應，故一眾女船員分別及化身成為「花木蘭」及以「傳統旗袍」在維港應戰。為了讓船員在帆船上更能活動自如，「Hombre號」船長林麗茹更特意用上有彈性丹寧布料親自為各船員縫製「戰衣」，好讓她們「披甲上陣」時可以更活動自如。

另外，「Poiema 號」由帆船運動港將梁沅華領軍，梁自八歲開始集訓，多年來出戰不少本地及國際帆船比賽，船隊以「香港航海員」形象示人，目的向普羅大眾宣揚帆船運動，讓大家易接觸。

最終「Skellum號」、「Hombre號」及，「Poiema 號」雖與三甲位置擦身而過，但她們別心出裁的打扮，最終把「民族盃賽」的真正意義帶到賽場上。

賽事中更見帆船運動員打扮成瘋魔萬千小孩的卡通人物，包括「小豬佩奇」(Peppa Pig)、跳跳虎、國寶熊貓、「星球大戰風暴兵」(Storm Troopers) 、「包租婆」，以及小鳳仙裝等在維港作賽。超過90支隊伍由銅鑼灣出發，到將軍澳後折返回紅磡，然後前往太古城，最後返回銅鑼灣衝線。