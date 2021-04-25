英聯盃王者之戰　 曼城熱刺踢穩陣波

英格蘭聯賽盃決賽周日晚爆發！曼城同熱刺今晚會喺倫敦嘅溫布萊球場交鋒，爭奪英格蘭聯賽盃寶座。被睇高一線嘅曼城季尾連場征戰，開始出現疲態，至於熱刺啱啱經歷換帥動盪，射手哈利卡尼亦因傷上陣成疑，決賽場合難免會步步為營，以穩陣波為先，今場首選「半場和」。（周日晚11時30分開賽）

曼城如果成功衞冕英聯盃，就會成為繼1981至1984年的利物浦之後，另一支能夠連奪4屆冠軍嘅球隊，戰意毋庸置疑，不過曼城踏入4月後兼顧4條戰線，以致近期表現開始反覆，繼聯賽主場1比2輸畀列斯聯，上周英足盃4強對車路士又以0比1落敗，4冠夢碎，今場決定當然會特別謹慎。

「藍月亮」為保留體力，近期唔少比賽都「歎慢板」，近7場比賽有5場喺頭45分鐘交白卷，而且近4場英聯盃有3次開半場和，包括對上兩圈淘汰阿仙奴同曼聯，證明曼城踢盃賽硬仗都係先求穩陣，何況中場大腦奇雲迪布尼受傷，對球隊進攻都係一大打擊。

「哈神」有傷熱刺縮住踢

熱刺原本擁有4奪英聯盃嘅主帥摩連奴領軍，有利打破球會13年嘅錦標荒，不過球隊日前突然辭退摩連奴，改由青年軍教頭賴恩美臣執教至季尾，呢位29歲少帥周中首次領軍即2比1砌低修咸頓，但今次嚟到決賽場合，對手仲要係班霸曼城，缺乏領軍經驗嘅賴恩美臣肯定唔會輕率進攻。熱刺王牌前鋒哈利卡尼近期足踝受傷，消息指佢今場上陣成疑，如果紮住踢，熱刺就更加唔會一開波就搶到盡，預計上半場都係試探為主，半場和好路。

曼城近4場英聯盃半場成績

和 75%

曼城 433

13薩克史提芬

27祖奧簡些路 3魯賓戴亞斯 14拿樸迪 22班捷文文迪

20貝拿度施華 25費蘭甸奴 8根度簡

26馬列斯 21費倫托利斯 7史達寧

熱刺 4231

1洛里斯

24奧里亞 4艾達韋列特 15艾歷迪亞 3利古朗

28尼當比利 5賀積查治

9加里夫巴利 18盧施素 7孫興民

45卡路士雲尼斯奧斯