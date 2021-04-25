中甲　勞烈斯擔正！梅州客家旗開得勝

中甲周日（25日）尾場賽事，效力梅州客家的前香港U23勞烈斯，以及前香港足球先生伊高沙托尼，首次為新東家於正式比賽披甲亮相，兩人齊齊正選，幫助球隊在地頭五華縣體育場以2比1擊敗新疆天山雪豹，開咧首仗旗開得勝。

勞烈斯和伊高沙托尼兩位前富力R&F球員，在舊東家解散之後，早前齊齊獲梅州客家青睞，展開中甲生涯。今仗勞烈斯出任正選中堅，伊高沙托尼則擔任正選左翼。

乘主場之勢出擊的梅州客家，早段迅速入局佔盡上風，6分鐘，郭毅接應箭頭人物敦比亞二傳，禁區頂施射，被新疆門將艾克拉木江擋出。主隊再接再厲，16分鐘就打破缺口，伊高沙托尼左路面對對方守將，一對一成功突破落底傳中，楔前柱的郭毅射門未果，還有梁學銘後上補中，主隊取得1比0領先優勢。42分鐘，敦比亞接應傳中頭槌攻門，再被新疆門將擋走。梅州客家半場帶着1球優勢入更衣室。

換邊後，梅州客家再下一城，57分鐘，敦比亞右路突破後傳中，造就後備入替的崔巍禁區內撞射得手。領先至2比0的主隊，於75分鐘換走伊高沙托尼。81分鐘，前廣州富力老將盧琳禁區內再有一次頭槌攻門機會，但未能轉化成入球。臨完場前補時階段，新疆靠穆哈麥提接應罰球撞入，成功破蛋，但為時已晚，最終梅州客家以2比1擊敗對手。