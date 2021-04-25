伊恩拿祖捱出頭　杜曹力斟上「車」

講到李斯特城鋒線重心，好多球迷第一時間會諗起占美華迪，但踏入2021年之後，伊恩拿祖成為撐起「狐狸鋒線」嘅靈魂人物，呢位24歲尼日利亞國腳今季16個入波之中，有13球係今年射入，表現光芒四射，並吸引車路士新帥杜曹注意，有意今夏收購佢。

伊恩拿祖出身於曼城青年軍，2015/16年球季出道，該季射入8個英超入波，嶄露頭角，以為前途一片光明，但之後只能活喺阿古路、加比爾捷西斯影子之下，最後黯然離隊。

伊恩拿祖2017年夏天轉投李斯特城，變成屈居占美華迪之下，效力「狐狸兵團」頭3季，合共只射入9個聯賽入球。由於占美華迪今季季中受傷後，狀態下滑，伊恩拿祖機會終於來了，頻頻入波，喺英超已有9球進帳，換言之等於佢前3季聯賽入球總和，創下球員生涯單季聯賽入球新高。

伊恩拿祖近3次上陣更加轟入4球，今季各項賽事已為李城入16球，亦創出球員生涯單季總入球新高。車路士新帥杜曹都畀伊恩拿祖吸引住，計劃收購佢，因為車仔現時3位前鋒迪姆華拿、基奧特、譚美阿巴謙表現都欠佳，基奧特、譚美阿巴謙更可能今夏離隊，杜曹認為簽入伊恩拿祖可以解決球隊最弱一環，睇來佢下季有望重返豪門。