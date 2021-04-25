曼聯悶和列斯聯　前4好穩陣

周日（25日）晚英超重頭戲，曼聯作客0比0打和列斯聯，雖然錯失追近榜首曼城好機會，不過依家領先第5位嘅韋斯咸12分，取得下屆歐聯參賽資格非常樂觀。

曼聯今場正選收起法國中場保羅普巴，改用丹尼爾占士夥拍拉舒福特、格連活特攻堅，上半場未見太大優勢，左閘勞基梳爾更喺禁區涉嫌犯手球，好彩睇完VAR後，球證冇罰12碼；臨完上半場，拉舒福特禁區邊勁射罰球，被列斯聯門將梅斯利亞托出底線，已係曼聯上半場最有威脅埋門。

換邊後曼聯加強壓力，58分鐘，雲比沙卡右路地波傳中，般奴費南迪斯第一時間射遠柱僅僅出界；之後列斯聯希達哥斯達左腳勁射，省中雲比沙卡改變方向，差啲「笠」死甸恩軒達臣；曼聯其後雖然先後換入保羅普巴、卡雲尼及雲迪碧克，但始終未能攻破列斯聯大門，最終兩軍互交白卷各得1分。

曼聯和波後以33戰得76分續排第2，落後曼城10分，聯賽剩餘5輪，領先第5位嘅韋斯咸12分；列斯聯連續3場鬥曼城、利物浦及曼聯都保持不敗，現以33戰得47分，1分壓過阿仙奴升上第9位。