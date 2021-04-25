國米險勝　達美安連續2場主場一箭定江山

周日(25日)晚意甲賽事，國際米蘭憑後備上陣嘅達美安一箭定江山，主場1比0險勝維羅納，以33戰得79分繼續帶頭，領先少踢1場嘅AC米蘭13分，奪標呼聲高唱入雲。

國際米蘭之前2場聯賽作客先後被拿玻里、史柏斯亞逼和失分，今返主場唔敢再大意，由盧卡古、拿達路馬天尼斯、基斯甸艾歷臣及尼高路巴列拿組成嘅鋒線，一開波就向客軍狂攻，可惜多次埋門均無功而還，直至換邊後調入史提芬辛斯、達美安及阿歷斯山齊士，戰局出現變化，下半場31分鐘，阿舒拉夫分波去進攻左路，達米安無人看管下推順起右腳射地波入網，為國米全取3分。

今季由曼聯外借國米嘅達美安季初上陣時間唔多，不過去到爭標直路卻成為奇兵，國米上場聯賽主場對卡利亞里，亦係憑達美安下半場一箭定江山以1比0險勝，勢估唔到今場又係靠佢攞晒3分，呢6分對國米爭標非常關鍵。由於「2哥」AC米蘭會喺周二（27日）凌晨先會作客鬥拉素，國米贏波後拋離AC米蘭13分，向自2009/10球季後、再次問鼎意甲冠軍邁進一大步。