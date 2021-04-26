拿樸迪一錘定音　曼城拔刺締英聯盃4連冠

周一凌晨(26日)於溫布萊球場上演嘅英聯盃決賽，曼城憑後衞拿樸迪於末段建奇功，以1:0險勝熱刺，第8次捧走英聯盃，亦係繼1981至1984年利物浦之後，另一支能連奪4屆冠軍嘅球隊，呢個係佢哋今季首項錦標，為3冠王之路踏出第一步。

熱刺原本由曾4奪英聯盃嘅主帥摩連奴領軍，不過球隊日前突然辭退「寸王」，改由年僅29歲嘅青年軍教頭賴恩美臣執教至季尾，射手哈利卡尼傷愈趕及復出，「大聖爺」加里夫巴利先任後備。不過曼城上半場控制大局，14分鐘菲爾科頓於左路橫傳，空晒嘅史達寧快射，竟然畀護空門嘅艾歷迪亞閂出。冇耐呢位大嘥鬼接應費蘭甸奴嘅直線入楔，又過唔到及時出迎嘅熱刺門神洛里斯。其後馬列斯兩次於右路扣大門抽射，僅僅高出，完半場前輪到祖奧簡斯路遠射，再被洛里斯飛盡撲出，半場互交白卷返入更衣室。

下半場熱刺冇咁被動受壓，可惜攻勢唔多入肉，去到中段賴恩美臣「撳掣」，換入加里夫巴利同穆沙施素高。71分鐘，史達寧左路快放後橫傳，根度簡第一時間撞射斜出，冇耐奇雲迪布尼狂轟被洛里斯救出。去到82分鐘，迪布尼開出罰球，中堅拿樸迪力壓對手勁頂破網，終於打破僵局，最終曼城1球小勝熱刺，連續4屆稱霸英聯盃。曼城今季3冠王之路，已率先捧英聯盃完成首冠，英超冠軍亦坐定粒六，嚟緊周中將於歐聯4強首回合出戰巴黎聖日耳門，又睇吓「藍月亮」有冇計仔。

翻查紀錄，連埋今次在內，曼城主帥哥迪奧拿曾帶領唔同球隊15次殺入大型盃賽決賽，有14次奪冠，唯一失守嗰次，係2011年西盃決賽巴塞加時輸畀皇馬，當時皇馬教頭正正係摩連奴，熱刺臨陣易帥錯失破錦標荒機會，真係咎由自取。