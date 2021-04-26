踢爆歐超聯　「網絡羅賓漢」面臨入獄25年

歐洲超級聯賽早前2日內由成立到崩潰，引發球壇極大震撼，但其實歐超聯計劃早喺2018年11月，已經被著名網站《足球解密》揭露，而創立呢個網站嘅葡萄牙黑客雷賓圖，近日正式喺葡萄牙接受審訊，有可能面對25年嘅監禁。

現年32歲嘅雷賓圖係電腦黑客，曾經入侵多間大球會嘅電腦竊取機密文件，多年來洩露過超過7,000萬份文件，當中唔少都係轟動球壇嘅醜聞，包括踢爆C朗拿度喺西班牙逃稅，令呢位葡萄牙球星要向西班牙稅局賠1,670萬鎊；又曾披露曼城同贊助商用不法手段去逃避財政公平條例；網站亦曾公開一份喺2018年10月寄畀皇家馬德里會長皮里茲嘅電郵，入面寫住：「一眾創辦者已同意成立一個歐洲足球賽事，命名為歐洲超級聯賽。」

雷賓圖2年前喺匈牙利被捕，之後被引渡返去葡萄牙受審，並且被控企圖勒索同非法入侵他人電腦等罪名，最高刑罰會係入獄25年。雷賓圖律師形容被告雖然係黑客，但應該被視為足球壇嘅「吹哨人」，專門揭露足球壇種種不正當行為，而雷賓圖喺2016年接受德國《明鏡周刊》訪問嗰陣，亦曾自稱係「網絡年代羅賓漢」。