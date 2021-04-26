西甲超激鬥！馬體會輸波　前4只差3分！

西甲爭霸愈鬥愈刺激！榜首馬德里體育會周一(26日)凌晨作客1比2輸畀畢爾包，依家只係領先皇家馬德里同巴塞隆拿2分，第4位嘅西維爾5連勝後，唔聲唔聲亦都追到上嚟，依家前4位積分只係相差3分，4強爭冠好可能要鬥到煞科日先有結果！

馬德里體育會季尾表現反覆，連贏2場後今仗作客畢爾包又出事，開波8分鐘就被阿歷斯比倫古亞頭槌攻陷，馬體會去到77分鐘由史提芬沙域接應角球頂成1比1，以為可以執番1分，點知去到完場前4分鐘，畢爾包亦用角球攻勢還以顏色，恩尼高馬天尼斯頂入致勝球，令馬德里體育會痛失3分。

皇馬同馬體會今輪失分下，巴塞隆拿已奪取聯賽主導權，佢哋周日(25日)晚作客維拉利爾，憑住法國前鋒基沙文梅開二度，以2比1反勝「黃色潛艇」，依家雖然落後馬體會2分，但巴塞隆拿比其他對手踢少1場，論失分係爭標集團中最少嗰隊。

更加有意思嘅係，除咗巴塞隆拿同馬德里雙雄外，西維爾亦都神奇加入爭標戰團，佢哋周一凌晨主場2比1擊敗CF格蘭納達，聯賽錄得5連勝、近8場聯賽7勝1和，西維爾依家只係落後馬體會3分，絕對有機會挑戰冠軍寶座。

西甲最後5輪賽事當中，以5月上演嘅第35輪最為關鍵，呢個星期榜首4隊將捉對廝殺，巴塞隆拿會主場迎戰馬體會，皇馬亦會主場硬撼西維爾，勝負直接影響最後冠軍形勢。